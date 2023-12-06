Депутат Госсовета РТ от КПРФ Николай Атласов в авторской колонке, написанной специально для KazanFirst рассуждает о том, как романтизация криминала в кинематографе ставит вопрос о необходимости цензуры.
Сериал «Слово пацана» подтвердил необходимость цензуры
Комментарии
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вага карлито
Всё это хорошо забытое старое! Только есть но! В те времена не могло вырасти что то грандиозное из всяких поползновений а ныне может! Романтизация всякой подлости застревала в подьездах с гитарами и в конце концов люди видели что романтизировать было нечего а сегодня оно вылезло уже на широкую публику! И многим стало уже нравиться!)))
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23 час.
леонид рыбаков
у нас могут только после того когда уже позно пить БОРЖОМИ КОГДА ПОЧКИ ОТВАЛИЛИСЬ .Они там все делят и посмотрите какую шелуху по ТВ гонят один только Дом 2 чего стоит . ВОЙНА а нас одна развлекаловка по ТВ растим патриотов .Только патриотов чего или кого? Выйдя с телкой с ночного клуба он ее за зад держит у думает как родину защищать .
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13 час.
КК
Коля Колянов
Какой придурок выпустил это недокино в прокат.
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7 час.
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