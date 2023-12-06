Сериал «Слово пацана» подтвердил необходимость цензуры

вага карлито Всё это хорошо забытое старое! Только есть но! В те времена не могло вырасти что то грандиозное из всяких поползновений а ныне может! Романтизация всякой подлости застревала в подьездах с гитарами и в конце концов люди видели что романтизировать было нечего а сегодня оно вылезло уже на широкую публику! И многим стало уже нравиться!)))

леонид рыбаков у нас могут только после того когда уже позно пить БОРЖОМИ КОГДА ПОЧКИ ОТВАЛИЛИСЬ .Они там все делят и посмотрите какую шелуху по ТВ гонят один только Дом 2 чего стоит . ВОЙНА а нас одна развлекаловка по ТВ растим патриотов .Только патриотов чего или кого? Выйдя с телкой с ночного клуба он ее за зад держит у думает как родину защищать .