Советник в офисе президента Украины Алексей Арестович, заявивший на днях о собственных президентских амбициях, в очередной раз выступил с собственным «анализом» происходящего в ходе российской специальной военной операции на Донбассе и Украине.
Советник в офисе президента Украины Алексей Арестович, заявивший на днях о собственных президентских амбициях, в очередной раз выступил с собственным «анализом» происходящего в ходе российской специальной военной операции на Донбассе и Украине.
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