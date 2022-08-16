Военное обозрение

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Советник в офисе Зеленского: Российские войска готовят полное окружение украинского гарнизона в Северске

Советник в офисе Зеленского: Российские войска готовят полное окружение украинского гарнизона в Северске

Советник в офисе президента Украины Алексей Арестович, заявивший на днях о собственных президентских амбициях, в очередной раз выступил с собственным «анализом» происходящего в ходе российской специальной военной операции на Донбассе и Украине.

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