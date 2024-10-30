Лефортовский суд продолжит рассматривать иск Мизулиной к Дудю* и Лебедеву

Судебное заседание назначено на 14:00 мск Лефортовский суд Москвы в четверг, 31 октября, продолжит рассматривать иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, сообщили в суде.
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