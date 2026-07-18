ВСУ вновь нанесли удар по РФ дронами. Атакованы торговые склады, много погибших и раненых, в Подмосковье пылает нефтебаза

Дроны ВСУ в ночь с 17 на 18 июля вновь атакавли территорию России. По данным Минобороны РФ, «в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».
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