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ВСУ вновь нанесли удар по РФ дронами. Атакованы торговые склады, много погибших и раненых, в Подмосковье пылает нефтебаза

ВСУ вновь нанесли удар по РФ дронами. Атакованы торговые склады, много погибших и раненых, в Подмосковье пылает нефтебаза

Дроны ВСУ в ночь с 17 на 18 июля вновь атакавли территорию России. По данным Минобороны РФ, «в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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