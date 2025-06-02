Подтяжка, блефаро, булхорн: сколько раз можно делать одну и ту же пластическую операцию

Зачастую результаты пластики лица — это не навсегда. Раньше или позже требуется новая операция. Но как часто можно делать, например, подтяжку, блефаропластику или тот же булхорн? Спросили у пластического хирурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии