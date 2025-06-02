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Подтяжка, блефаро, булхорн: сколько раз можно делать одну и ту же пластическую операцию

Подтяжка, блефаро, булхорн: сколько раз можно делать одну и ту же пластическую операцию

Зачастую результаты пластики лица — это не навсегда. Раньше или позже требуется новая операция. Но как часто можно делать, например, подтяжку, блефаропластику или тот же булхорн? Спросили у пластического хирурга.

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