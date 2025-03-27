Алиса Мон откровенно рассказала о личной жизни: “За мной никто не ухаживает, на свидания я не хожу”

Певица Алиса Мон (настоящее имя — Светлана Безух) в недавнем интервью с агентством URA.ru поделилась своей текущей жизненной позицией, акцентируя внимание на том, что в данный момент она полностью сосредоточена на карьере, а не на личной жизни.