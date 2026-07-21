В роддоме ГКБ №40 завершается ремонт 9 новых палат

В родильном доме Городской клинической больницы №40 завершаются масштабные ремонтные работы. Ход их выполнения проконтролировала заместитель губернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
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