Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Алиев молчит после публикации переговоров экипажа разбившегося в Актау самолета, хотя оскорблять Россию начал сразу

Алиев молчит после публикации переговоров экипажа разбившегося в Актау самолета, хотя оскорблять Россию начал сразу

БлокнотРУ Уже несколько дней как СМИ и телеграмм-каналы опубликовали полную расшифровку переговоров диспетчеров Грозного, Ростова и Актау с экипажем рейса Баку – Грозный.

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Комментарии
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Коська
На данный момент жизненно необходимо устроить Азербайджану показательную ПОРКУ во всех пониманиях этого слова, что бы другим не повадно было повторить азерскую попытку давить на Россию!!!
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4 час.
Балу -
А что, кто-то ждёт, что эта мразь извинится?... Что-то я сомневаюсь... В лучшем случае какой-нибудь четырнадцатый помощник пятнадцатого советника шестнадцатого секретаря посольства где-нибудь в самом подвале последней страницы какой-нибудь заштатной газеты и напишет, что могли ошибиться и погорячиться... НО... при этом скажут, что Россия не смогла обеспечить безопасность перелётов в зоне ведения противовоздушного боя...
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МИТЬКА Митька
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