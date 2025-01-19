Алиев молчит после публикации переговоров экипажа разбившегося в Актау самолета, хотя оскорблять Россию начал сразу

На данный момент жизненно необходимо устроить Азербайджану показательную ПОРКУ во всех пониманиях этого слова, что бы другим не повадно было повторить азерскую попытку давить на Россию!!!

Балу -

А что, кто-то ждёт, что эта мразь извинится?... Что-то я сомневаюсь... В лучшем случае какой-нибудь четырнадцатый помощник пятнадцатого советника шестнадцатого секретаря посольства где-нибудь в самом подвале последней страницы какой-нибудь заштатной газеты и напишет, что могли ошибиться и погорячиться... НО... при этом скажут, что Россия не смогла обеспечить безопасность перелётов в зоне ведения противовоздушного боя...