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Каспий: Британия в ярости из-за того, что не может понять, какой груз перевозится из Ирана в Россию

Каспий: Британия в ярости из-за того, что не может понять, какой груз перевозится из Ирана в Россию

  Объемы таинственных морских перевозок просто огромны Специалисты старейшего в мире страхового синдиката Lloyd’s, с пропиской с Лондоне, отмечают, что последнее время Каспийское море стало более загадочным регионом, чем Бермудский треугольник.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Действительно.
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9 час.
лл
лина любимцева
Не мелкобритское собачье дело, что там возят по Каспию!! ЧТО НУЖНО, ТО И ВОЗЯТ! И будут возить!!
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4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Чем меньше англосаксы знают, тем спокойней спят... И пусть это будит для них маленьким секретом и сюрпризом....
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2 час.

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