В Самаре планируют благоустроить территорию возле Центрального автовокзала

В ходе рабочей встречи губернатор поднял вопрос о ситуации на Центральном автовокзале в Самаре. В прошлом году надзорные органы выявили там ряд нарушений и направили в адрес АО «Евразийская корпорация автовокзалов» представления об их устранении.