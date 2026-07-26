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MeMo-Logic

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ИИ-бум пошёл на спад: компании США переходят на дешёвые модели

ИИ-бум пошёл на спад: компании США переходят на дешёвые модели

Крупные игроки в США пересматривают бюджеты на нейросетевые разработки. Всё больше корпораций отказываются от самых мощных, но чрезмерно дорогих решений в пользу более доступных альтернатив, включая продукты китайских стартапов, пишет The Wall Street Journal.

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