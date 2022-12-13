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Байден подписал законопроект о признании однополых браков в США

Байден подписал законопроект о признании однополых браков в США

Американский лидер Джозеф Байден поставил подпись под законопроектом о признании однополых браков в Соединенных Штатах, а также сообщил о ликвидации ошибки «впавшего в крайность верховного суда» и о необходимости оказать защиту трансгендерным детям.

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