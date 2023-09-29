В Красноярске на выходных ожидаются заморозки до -2 градусов

Погода в выходные будет демонстрировать красноярцам свои капризы. Уже в пятницу, 29 сентября, дневная температура составит всего +13 градусов, а в ночь на субботу столбик термометра остановится на отметке +5 градусов.
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