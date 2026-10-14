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Татар-информ

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В Бугульме покажут оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери»

В Бугульме покажут оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери»

Концерт «Моцарт: портрет в звучании» состоится 18 октября в Доме техники в Бугульме в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов».

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