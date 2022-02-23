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Кадыров: Крым и Донбасс – не предел. Всё ещё впереди

Кадыров: Крым и Донбасс – не предел. Всё ещё впереди

Список искусственно включенных в состав Украины территорий, неспособных прижиться в антироссийском проекте, не будет ограничиваться Крымом и Донбассом.

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