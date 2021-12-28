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Лавров обсудил с главой ВОЗ регистрацию вакцины Спутник V

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом регистрацию в ВОЗ российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в МИД РФ.

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