Выдача ипотеки на ИЖС в Татарстане выросла после прошлогоднего спада

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Татарстане в июне 2026 года было выдано 862 ипотечных жилищных кредита на приобретение и создание объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что на 47,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.