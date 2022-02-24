Фонтанка

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Петрова
    Ну  совсем больной клоун..... 7 лет и больше  изверги- фашисты бомбили Донбасс - больше 2,5 тысяч убили, больше 5 тыс...Владимир Зеленски...
  • Сергей Дмитриев
    Это настояший костолом ! Да сделайте для дворников ручные рассыпалки песка "моей системы" и травм будет меньше.«Если дед мой упа...
  • Паподополус
    Методика допроса женщин. Анализ. Основной инстинкт (1992) https://youtu.be/CJXIkuRY_fM«Саша, будь сильн...

Картина дня

наверх