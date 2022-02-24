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Людмила Петрова
Ну совсем больной клоун..... 7 лет и больше изверги- фашисты бомбили Донбасс - больше 2,5 тысяч убили, больше 5 тыс...
Владимир Зеленски...
Сергей Дмитриев
Это настояший костолом ! Да сделайте для дворников ручные рассыпалки песка "моей системы" и травм будет меньше.
«Если дед мой упа...
П
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