Можно ли признать адрес банкрота недостоверным по результатам осмотра, если связь с управляющим обеспечена? Разбираю дела «ЖЭУ 5», «Эвереста» и Треста «Сельхозводстрой»: доказательства инспекции, значение поздних проверок, расходы на формальный офис и пределы полномочий при подаче Р13014.