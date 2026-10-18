Можно ли признать адрес банкрота недостоверным по результатам осмотра, если связь с управляющим обеспечена? Разбираю дела «ЖЭУ 5», «Эвереста» и Треста «Сельхозводстрой»: доказательства инспекции, значение поздних проверок, расходы на формальный офис и пределы полномочий при подаче Р13014.
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