«Известия»: перед смертью журналист Сванидзе болел пневмонией

Перед смертью журналист Николай Сванидзе болел пневмонией. Об этом сообщает газета «Известия».Николай Сванидзе / Источник: © ИЗВЕСТИЯ / Кристина КормилицынаИздание назвало причины смерти тележурналиста, сославшись на собственные данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии