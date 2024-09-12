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«Известия»: перед смертью журналист Сванидзе болел пневмонией

«Известия»: перед смертью журналист Сванидзе болел пневмонией

Перед смертью журналист Николай Сванидзе болел пневмонией. Об этом сообщает газета «Известия».Николай Сванидзе / Источник: © ИЗВЕСТИЯ / Кристина КормилицынаИздание назвало причины смерти тележурналиста, сославшись на собственные данные.

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