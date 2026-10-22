Президент РФ Владимир Путин и мэр Владивостока Константин Шестаков во время встречи в Москве, 22 октября 2026 года © Михаил Метцель/РИА Новости Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернатора Приморского края мэра Владивостока Константина Шестакова.