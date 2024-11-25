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Депутат Белик назвал слова главы МИД Франции об ударах по РФ актом агрессии

Депутат Белик назвал слова главы МИД Франции об ударах по РФ актом агрессии

Российский парламентарий Дмитрий Белик заявил, что высказывание министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро об ударах дальнобойными французскими ракетами по территории Российской Федерации является актом агрессии.

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