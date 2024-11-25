Депутат Белик назвал слова главы МИД Франции об ударах по РФ актом агрессии

Российский парламентарий Дмитрий Белик заявил, что высказывание министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро об ударах дальнобойными французскими ракетами по территории Российской Федерации является актом агрессии.
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