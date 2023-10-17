В галерее на Ростокинской начала работу выставка «Числа как искусство»

В галерее «Ростокино» объединения «Выставочные залы Москвы» открылась персональная выставка современного российского художника Ильи Буслакова, на которой посетители смогут увидеть часть работ из проекта «Числа как искусство».
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