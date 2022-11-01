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Кристина Асмус пожаловалась на здоровье после нового спектакля

Кристина Асмус пожаловалась на здоровье после нового спектакля

Актриса Кристина Асмус сообщила о большой нагрузке и проблемах со здоровьем в своих соцсетях. Сейчас артистка работает в режиме нон-стоп: она выступает на гастролях со спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда», а также снимается в различных проектах.

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