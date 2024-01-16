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Зелебобик послал чёрную метку Байдену в день приезда английского премьера индуса Риши Сунака

Зелебобик послал чёрную метку Байдену в день приезда английского премьера индуса Риши Сунака

12 января в украинской тюрьме украинскими карателями убит американский журналист Гонсало Лира. Гонсало Лира был известен своими критическими публикациями, особенно в отношении правительственных структур Зеленского и Байдена.

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Комментарии
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michail kos
Мы то это всём знаем , и даже больше. А вот знает ли Путин со своим &quot;братским народом&quot; , вопрос?
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21 час.
серый777 котов
Он знает больше чем  все вы такие
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20 час.
Misha Glusch
ну, илан маск наш дружок, эт точно
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11 мин.

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