С 9 июля изменится режим работы вестибюля станции «Приморская»

В связи с капитальным ремонтом эскалатора Со вторника, 9 июля, в связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы вестибюля станции «Приморская»: по рабочим дням с 8:00 до 9:00 и с 17:00 до 18:40 вход в вестибюль будет ограничен, сообщили в Комитете по транспорту.