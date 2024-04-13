Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт

По словам Эдгарда Запашного, сейчас дрессировщик в стабильном тяжелом состоянии Народный артист РСФСР Юрий Куклачев перенес операцию на сердце, которая шла больше трех часов, сообщил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
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