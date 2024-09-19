Для предоставления в аренду земельного участка необходимо получить согласования от профильных ведомств – Лариса Кулинич

Для предоставления в аренду земельного участка необходимо получить согласования от профильных ведомств – Лариса КулиничОб этом напомнила министр Лариса Кулинич во время консультирования граждан в ходе проведения личного приема.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии