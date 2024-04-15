В ЯНАО осенью заработает новый цех по глубокой переработке оленины

В Тазовском строят цех по глубокой переработке оленины. Вместе с привычными полуфабрикатами и колбасой, предприятие предложит новый для Ямала продукт — оленину, приготовленную по технологии су-вид, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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