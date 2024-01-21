Путин предрек удар по украинской государственности

Путин: по государственности Украины может быть нанесен серьезный удар Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Украинской государственности может быть нанесен серьезный удар, и это будет ответственностью властей страны.
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