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Кирби: если США откажутся от поддержки Киева, то союзники могут поступить так же

Кирби: если США откажутся от поддержки Киева, то союзники могут поступить так же

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что страны Запада могут отказаться от поддержки Украины, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Киеву, передает РИА Новости.

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