Байден уверен, что американский”Боливар” вынесет двоих, а он лично подавит Путина

СК

Сергей Ковалев

говорить Байдену положено по должности. ясен пень, - говорит то, что положено говорить. в чем он лично уверен, - это вопрос вообще отдельный, ибо есть обоснованное подозрение, что он в себе не до конца уверен... другое дело - "боливар". что это за "зверушка" такая? а это как раз тот "конь", который не просто в чем-то там уверен, а тот, кто рулит сегодня в мiре. т.е. это наднациональный капитал (ТНК), у которого вся эта публика, все видимые на местах персоналии, лишь статисты, уполномоченные исполнять отведенные им роли. в этом контексте "боливару" необходимо ещё какое-то время поддерживать центр управления (США) в рабочем режиме с тем, чтобы довести глобальную ситуацию до ранее запланированного уровня, т.е. по сути, достроить глобальную пирамиду власти. а пока есть несогласные, "боливар" будет делать все, чтобы вернуть действенные способы воздействия на непослушных. в технике "разделяй и властвуй" рушатся европейские связи, а с ними и вся Европа, рушится буквально на глазах БВ, в перспективе - ЮВАзия... "боливара" не закидать шапками, ибо он не публичен, он вне пространства и географии, "боливар" поднял себя над национальными государствами и сидит, как Кощей, "над глобальным златом..." "чахнет"? - пока нет. пока его ресурс позволяет поддерживать перманентные конфликты нельзя говорить о "чахнет". а что необходимо делать, чтобы почах? - обрезать его кормовую базу. а это глобальная сеть ЦБ, высасывающая ресурсы из стран-тружеников. кто сырьем, кто оборудование, кто технологиями.., - все несут наверх так или иначе. и до тех пор, пока сеть ЦБ не будет национализирована, ничего не случится, кровь экономик будет переливаться в закрома ТНК. первым очнулся Китай. с ним понятно, у него есть Партия, которая создала спецкомитет над китайским ЦБ во главе с самим Си. кто следующий?.. "справедливые" межстрановые отношения недостижимы в условиях сетевой структуры, основанной на ЦБ, подчиненных ТНК. для справки - даже печатный станок, еще вчера принадлежащий федералам, сегодня под пятой BlackRock, Inc. надо ли еще о чем-то говорить?