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Байден уверен, что американский”Боливар” вынесет двоих, а он лично подавит Путина

Байден уверен, что американский”Боливар” вынесет двоих, а он лично подавит Путина

Итак президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона есть достаточное количество ресурсов, чтобы одновременно поддерживать два военных конфликта.

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Комментарии
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лина любимцева
Бидону пора в психушку.. лечиться. ЧЕРТ!! Американцы там что, совсем уже чокнулись,  выбирают себе таких позорных президентов?!!  Такое впечатление, что  Бидон вместе с сынком, НАПАРУ НАРКОМАНЯТ!!
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1 час.
лл
лина любимцева
Да не лучшее а ЕСТЕСТВЕННЕЙ!!
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1 час.
СК
Сергей Ковалев
говорить Байдену положено по должности. ясен пень, - говорит то, что положено говорить. в чем он лично уверен, - это вопрос вообще отдельный, ибо есть обоснованное подозрение, что он в себе не до конца уверен... другое дело - &quot;боливар&quot;. что это за &quot;зверушка&quot; такая? а это как раз тот &quot;конь&quot;, который не просто в чем-то там уверен, а тот, кто рулит сегодня в мiре. т.е. это наднациональный капитал (ТНК), у которого вся эта публика, все видимые на местах персоналии, лишь статисты, уполномоченные исполнять отведенные им роли. в этом контексте &quot;боливару&quot; необходимо ещё какое-то время поддерживать центр управления (США) в рабочем режиме с тем, чтобы довести глобальную ситуацию до ранее запланированного уровня, т.е. по сути, достроить глобальную пирамиду власти. а пока есть несогласные, &quot;боливар&quot; будет делать все, чтобы вернуть действенные способы воздействия на непослушных. в технике &quot;разделяй и властвуй&quot; рушатся европейские связи, а с ними и вся Европа, рушится буквально на глазах БВ, в перспективе - ЮВАзия... &quot;боливара&quot; не закидать шапками, ибо он не публичен, он вне пространства и географии, &quot;боливар&quot; поднял себя над национальными государствами и сидит, как Кощей, &quot;над глобальным златом...&quot; &quot;чахнет&quot;? - пока нет. пока его ресурс позволяет поддерживать перманентные конфликты нельзя говорить о &quot;чахнет&quot;.  а что необходимо делать, чтобы почах? - обрезать его кормовую базу. а это глобальная сеть ЦБ, высасывающая ресурсы из стран-тружеников. кто сырьем, кто оборудование, кто технологиями.., - все несут наверх так или иначе. и до тех пор, пока сеть ЦБ не будет национализирована, ничего не случится, кровь экономик будет переливаться в закрома ТНК. первым очнулся Китай. с ним понятно, у него есть Партия, которая создала спецкомитет над китайским ЦБ во главе с самим Си. кто следующий?.. &quot;справедливые&quot; межстрановые отношения недостижимы в условиях сетевой структуры, основанной на ЦБ, подчиненных ТНК. для справки - даже печатный станок, еще вчера принадлежащий федералам, сегодня под пятой BlackRock, Inc. надо ли еще о чем-то говорить?
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19 мин.

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