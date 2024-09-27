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Медведев предупредил мелкие страны НАТО: Останется "мокрое место"

Медведев предупредил мелкие страны НАТО: Останется "мокрое место"

От небольших стран, которые позволяют себе рассуждения о превентивном ударе по России может остаться мокрое место, заявил Дмитрий Медведев на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

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