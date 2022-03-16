Закон и Порядок

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Андрей Павлов о рынке обуви в России. Что будет после ухода западных производителей?

Андрей Павлов о рынке обуви в России. Что будет после ухода западных производителей?

На фото: Андрей Павлов Основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов рассказал, что будет с рынком обуви в России после массового ухода зарубежных брендов и какие меры поддержки сегодня необходимы для отечественных производителей.

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