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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Филипе Луис: «Энрике – в топ-5 лучших тренеров в истории, его «ПСЖ» – одна из лучших команд в истории. Луис уникален, побеждал и с «Барсой», и с парижанами»

Тренер «Монако» Филипе Луис  высоко отозвал о «ПСЖ» и тренирующем клуб Луисе Энрике перед матчем команд в Лиге 1, который пройдет 4 сентября.

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