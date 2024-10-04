Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Зенита» с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неудалением с поля защитника «Краснодара» Витора Тормены в матче 10-го тура РПЛ (0:2).
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