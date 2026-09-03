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Эксперт: перестрелка СБУ и ГУР в Киеве произошла из-за сокращения западного финансирования

Эксперт: перестрелка СБУ и ГУР в Киеве произошла из-за сокращения западного финансирования

Вооружённое столкновение между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Киеве стало следствием резкого сокращения западной финансовой помощи и ожесточённой борьбы силовиков за внутренние нелегальные доходы.

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