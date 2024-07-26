Nature: воздействие на рецептор латрофилина 1 снижает аппетит

Ученые из Лейпцигского университета и Дюссельдорфского университета Генриха Гейне в Германии обнаружили, что воздействие на рецептор латрофилина 1 (ADGRL1) может снизить аппетит и повысить стремление к физической активности.
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