В Астрахани инспекторы Росрыболовства пообещали покровительство за 40 тысяч

Двоих инспекторов территориального управления Росрыболовства заподозрили в получении взятки. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Астраханской области Андрей Хегай, Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело .
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