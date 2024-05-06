 Невесомости не получилось: посетители аттракциона в Сочи зависли в вертикальном положении на 7 минут

Невесомости не получилось: посетители аттракциона в Сочи зависли в вертикальном положении на 7 минутЕдинственный в России аттракцион «Квантовый скачок», расположенный в «Сочи парке», на время вышел из строя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии