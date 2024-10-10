В Крыму 18 марта может стать памятной датой

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Проект Федерального Закона об установлении памятной даты 18 марта – Дня воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией депутаты Госдумы рассмотрят в течение осенней сессии.
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