Эксперты поддержали решение засчитать гол «МЮ» после контакта мяча с рукой Магуайра

Экспертная комиссия, оценивающая вердикты судей в ключевых эпизодах матчей чемпионата Англии, признала правильным решение засчитать второй гол «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура с «Ипсвичем» (5:2).
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