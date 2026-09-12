Ландо Норрис: Отыграть полсекунды за круг – это нечто особенное

McLaren Пилот McLaren Ландо Норрис признался, что не ожидал завоевать поул на Гран При Испании после того, как McLaren уступала соперникам около полусекунды.
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