В Югре началось очищение миграционной политики: летят погоны, работают суды

В Югре началась серьезная чистка системы: на коррупции поймали высокопоставленных силовиков, отвечающих за миграционную ситуацию, прикрыли этническую банду, которая зарабатывала на легализации иностранцев с фальшивыми документам.
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