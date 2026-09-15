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Воронежские новости

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Суд обязал жительницу Борисоглебска оплатить ущерб за сбитого лося

Суд обязал жительницу Борисоглебска оплатить ущерб за сбитого лося

Жительница Борисоглебска понесёт материальную ответственность за животное, погибшее под колёсами её автомобиля.

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