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ТАСС

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Медведев: россияне сплотились вокруг президента и его идей

Медведев: россияне сплотились вокруг президента и его идей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский народ сейчас сплотился вокруг президента страны и его идей. На это указал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии.

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