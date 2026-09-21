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Царьград

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13 тысяч семей на Урале потратили маткапитал на жильё за год

13 тысяч семей на Урале потратили маткапитал на жильё за год

Почти 13 тыс. семей в Свердловской области направили материнский капитал на решение жилищного вопроса.

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