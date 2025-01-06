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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров сделал передачу в матче с «Анахаймом», продлив безголевую серию до 3 игр. У него 55 очков в 35 встречах

Форвард «Тампы» набрал 55-е (17+38) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 35 игр. Его безголевая серия продлилась до 3 матчей.

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