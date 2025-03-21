Российские военные маскировались под ВСУ для операции «Поток»

Командир батальона отдельной десантно-штурмовой бригады «Ветераны» с позывным Морпех заявил, чтоо в ходе операции «Поток» военнослужащие ВС РФ надевали на себя синие ленты, похожие на повязки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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