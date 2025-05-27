"Хоть родился хохлом, я русский": на Украине признали неудобную правду

В армии многонациональной и мультикультурной Российской империи воевало много высших офицеров украинского, грузинского, армянского, осетинского, немецкого, польского и другого происхождений (кроме, собственно, русских / российских, "которые ее населяли и разными путями были вовлечены в имперского лона").