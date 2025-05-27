Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Помню свою военную кафедре в советское время. Там мы изучали, наряду со всем другим, и армии вероятных противников. А...Немецкая военная ...
  • Walery
    Дестабилизация исходит из Запада, который оголодал без своих колоний и начинает задыхаться.  Теперь запад начинает за...США кусают локти:...
  • Ирина_ К_
    И кто же говорит о дестабилизации. Государств Россией? Ведь мировой дестабилизатор - США!США кусают локти:...

"Хоть родился хохлом, я русский": на Украине признали неудобную правду

"Хоть родился хохлом, я русский": на Украине признали неудобную правду

В армии многонациональной и мультикультурной Российской империи воевало много высших офицеров украинского, грузинского, армянского, осетинского, немецкого, польского и другого происхождений (кроме, собственно, русских / российских, "которые ее населяли и разными путями были вовлечены в имперского лона").

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Yuriy Garutsa
Туфта, образованный,хоть татар, хоть хохол, имеющий хоть что-то в черепной коробке это уже русский.
Ответить
6 час.
наверх